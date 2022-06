Stapels onbeheerde koffers op Schiphol: wat is er aan de hand?

Tal van passagiers op Schiphol is het opgevallen: de bergen koffers die onbeheerd op het vliegveld liggen. Volgens de vakbond van het luchthavenpersoneel is het een signaal dat het in de komende weken nog veel lastiger gaat worden voor personeel en reizigers. Schiphol zegt dat de bergen koffers het gevolg zijn van een verstoring, een week geleden. "Het ging om enkele vluchten in het weekend", zegt een woordvoerder. "Dan liggen er al snel veel koffers in de bagagehal, maar aantallen kan ik niet noemen. De afhandelaars moeten er uiteindelijk voor zorgen dat bagage weer bij de reizigers komt." Annuleringen, personeelstekort KLM wijst ook naar een storing in de bagagesystemen van Schiphol. "Die is inmiddels verholpen." Overigens komen er wel vaker problemen voor, zegt de woordvoerder. "Dat kan ook bij ons liggen, door geannuleerde of vertraagde vluchten." Of er nu meer gestrande bagage is dan normaal, kan de woordvoerder niet zeggen. De afgelopen dagen verschenen deze foto's van de bagagebergen op sociale media:

Gistermiddag aangekomen op Schiphol. Wist niet wat ik zag allemaal koffers die nog niet opgehaald waren. Je kon bijna niet bij de bagageband komen. pic.twitter.com/tDydPyKeUQ — Astrid van Westerop (@AstridYolanda) June 27, 2022

@Schiphol #Schiphol #schipholchaos deze koffers staan hier al twee weken te staan terwijl de eigenaren in de stress zitten. Dat weet ik want zelfs ik heb van achter het glas in 2 minuten een eigenaar kunnen opsporen. #ad #telegraaf #ad5 #RTLNieuws pic.twitter.com/clCZizvJin — marc (@marcunlimited) June 25, 2022

Ook bij de branchevereniging van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen Barin is bekend dat de koffers zich opstapelen. "Helaas is dit een probleem van veel luchtvaartmaatschappijen op veel Europese luchthavens", zegt voorzitter Marnix Fruitema. "Het komt voornamelijk door de annuleringen van vluchten, passagiers die door lange wachttijden hun vlucht niet halen en ook door een tekort aan personeel." "De situatie met de verloren koffers is ook zeker anders dan voor de coronapandemie. Dat komt dan weer door de enorm gegroeide vraag naar reizen en dus omdat Schiphol zoveel vluchten heeft moeten annuleren en reorganiseren", aldus Fruitema. FNV stelt voor: meer schrappen Bij FNV Schiphol, de vakbond van luchthavenpersoneel, zijn ze niet verbaasd dat er problemen zijn bij de bagageafhandeling. "Het is een feit dat er nog steeds een groot tekort is aan personeel. We hebben afspraken gemaakt met alle betrokken partijen om dat probleem op te lossen, maar die oplossingen gaan niet zo snel." Nu lijkt het probleem dat begon bij beveiligingspersoneel zich te verbreden naar bagagepersoneel, zegt een woordvoerder van FNV Schiphol. "Daarom is deze situatie een signaal dat het mogelijk nog veel lastiger wordt voor zowel personeel als reizigers als over twee weken de zomervakantie begint." FNV Schiphol vindt dat de luchthaven al goede stappen heeft gezet door afspraken te maken om personeel te behouden en aan te trekken, en door te snijden in het aantal passagiers dat kan worden verwerkt. "Maar als de werkdruk in de komende weken nog langer aanhoudt of zelfs meer zal stijgen en daarnaast dezelfde problemen bij andere Europese luchthavens aanhouden, zal de luchthaven opnieuw moeten kijken naar het schrappen van stoelen. Wij zien nu al dat het met de huidige hoeveelheid personeel niet lukt."