EU-ministers bereiken akkoord over klimaatpakket: 'Heel belangrijke stap'

De klimaatministers van de EU hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over een Europees klimaatpakket. Verschillende wetten moeten ertoe leiden dat 55 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten in 2030 ten opzichte van 1990.

De afspraken die de ministers hebben gemaakt, vormen hun gezamenlijke standpunt voor de komende onderhandelingen met het EU-parlement over de definitieve wetten. De grote lijnen uit het plan dat Frans Timmermans namens de Europese Commissie vorig jaar zomer presenteerde, blijven overeind.

Nu er een akkoord is over de standpunten, kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement over de definitieve wetten beginnen. Pas als de EU-landen en het parlement akkoord zijn, is het klimaatpakket een feit.

Klimaatfonds verlaagd

Klimaatminister Jetten heeft het in het NOS Radio 1 Journaal over een historisch akkoord. "Het is een heel belangrijke groene stap. Europa laat zien wereldwijd de leider te zijn op gebied van klimaat. Schone producten worden de norm, waardoor voor consumenten en bedrijven de schone oplossingen ook veel betaalbaarder gaan worden."

Jetten denkt dat de verduurzamingsslag uiteindelijk ook de energieprijs kan drukken. "We zijn als Europa verslaafd geraakt aan goedkope Russische energie. Daar stoppen we mee, waardoor we snel energie moeten besparen en schone energie moeten opwekken. Daarmee worden we onafhankelijk en kunnen de prijzen ook weer zakken. Als we dat Europees aanpakken, kunnen we dat veel beter het hoofd bieden."

Een speciaal klimaatfonds dat bedoeld is voor hulp bij de verduurzaming, is verlaagd van 72 miljard euro naar 59 miljard, op aandringen van Nederland. "Het geld moet van Nederland gebruikt worden om de transitie te versnellen. We zijn in Nederland bezig met ons eigen klimaatbeleid en betalen dat ook voor een groot deel zelf en dat vragen we ook van andere EU-landen", legt de minister uit.

'Druk op luchtvaart neemt toe'

De EU-landen steunden het voorstel om de CO2-uitstoot van nieuwe auto's tegen 2035 met 100 procent terug te brengen, waarmee de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren in de EU tegen die datum effectief verboden is. De landen vroegen de Europese Commissie om te bekijken of CO2-neutrale brandstoffen en hybride voertuigen kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstelling voor 2035.

Industrie en energiecentrales moeten al CO2-vergunningen kopen als ze vervuilen. Als het aan de EU-landen ligt, komen er steeds minder vergunningen. Daardoor worden ze duurder. Dat stimuleert om schoner te gaan produceren. De landen hebben afgesproken dat het aanbod van vergunningen daarom elk jaar met 4,2 procent verlaagd wordt.

Nu is dat 2,2 procent. Gratis CO2-vergunningen voor industrieën worden in 2035 afgeschaft. Ook de scheepvaart en de luchtvaart moeten onder het systeem gaan vallen.

Dat de luchtvaartsector meer moet gaan bijdragen wordt door Jetten toegejuicht. "Eindelijk. De luchtvaart en de scheepvaart zijn heel lang door wereldwijde verdragen uit het klimaatbeleid gehouden. Het is heel belangrijk dat er nu ook Europese afspraken over zijn gemaakt. Door als Europa deze stap te zetten, neemt ook de druk op andere delen van de wereld toe."