Tragedie in Zuid-Afrikaans 'café van de dood' mogelijk door koolmonoxide

De groep jongeren die afgelopen weekend op mysterieuze wijze om het leven kwam in een club in Zuid-Afrika, is waarschijnlijk gestorven aan koolmonoxidevergiftiging. Dat melden Zuid-Afrikaanse media op basis van bronnen dicht bij het onderzoek naar de dood van de tieners.

Het lijkt erop dat de tieners zijn omgekomen door giftige dampen van een benzinegenerator die waarschijnlijk in het café werd gebruikt. Bij autopsieonderzoek zouden sporen van koolmonoxide zijn gevonden. Volgens de gezondheidsafdeling van de Oost-Kaap zijn zestien overlevenden behandeld en inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Zondagnacht was er veel onduidelijkheid, nadat in een café in de Zuid-Afrikaanse kustplaats East London paniek was ontstaan en jongeren waren overleden. In eerste instantie werd uitgegaan van 22 doden, maar dat cijfer is bijgesteld naar 21. De meeste jongeren waren tussen de 13 en 17 jaar oud en vierden het einde van het schooljaar in het café.

Eerst werd gedacht dat de slachtoffers waren omgekomen door verdrukking of vergiftiging. Zuid-Afrikaanse media hadden het over een bizar incident, omdat de lichamen waren gevonden op de grond en op tafels en stoelen van de Enyobeni Tavern in East Londen, zonder verwondingen.

Steeds meer verhalen

Inmiddels komen er steeds meer verhalen naar buiten over wat in Zuid-Afrika nu 'het café van de dood' wordt genoemd. Overlevenden vertellen dat er een sterke en verstikkende geur hing. Het was erg druk en mensen op de benedenverdieping die zich niet lekker voelden, konden daardoor niet naar buiten.

Degenen die naar het ziekenhuis zijn gebracht, hadden onder meer last van hoofdpijn, pijn aan de borst en rug en moesten overgeven. Op een bovenverdieping was de ventilatie beter.