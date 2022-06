Ontketende Van Rouwendaal knokt zich op 10 km openwater naar eerste wereldtitel

Sharon van Rouwendaal heeft goud gewonnen op de tien kilometer openwater op de WK zwemmen in Boedapest. Het is de eerste wereldtitel van de olympisch kampioene van 2016.

Ver voor haar werd de race gedomineerd door de Amerikaanse Katie Grimes, die vanaf de eerste plaats lang het tempo bepaalde. Ook de Franse Aurélie Muller en de Braziliaanse Ana Marcela Cunha, die maandag won op de vijf kilometer, zwommen voorin.

Steeds sneller

Na een kilometer of vijf brak het deelnemersveld in tweeën. Van Rouwendaal kon met de voorste groep mee. Sterker; in de eindfase van de race zwom ze plots op kop. Grimes bleek haar kruit te vroeg te hebben verschoten en zakte weg.

Op een kilometer van de finish werd het duidelijk dat Van Rouwendaal, de Duitse Leonie Beck en Cunha de podiumplekken zouden verdelen. In een spectaculaire eindsprint, waarin ze eerst wat achterlag, was Van Rouwendaal met een tijd van 2.02,29 de snelste,