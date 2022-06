Het coronaspook hangt weer boven de Tour: UCI scherpt regels aan én versoepelt

Embarquer dans un avion bondé pour le Grand Départ quand 90% des passagers ne portent pas le masque. Premier stress test. @LeTour is on. 🤞

Of de Franse kopman van DSM de test doorstaan heeft, zullen we in de komende dagen merken. Ook Tim Declercq had zijn koffer al gepakt, maar blijft toch thuis in Vlaanderen. De tempobeul van QuickStep testte positief.

Als iemand weet wat de gevolgen kunnen zijn van een besmetting, dan is hij het wel: dit voorjaar stond El Tractor al een tijdje buiten strijd met een ontstoken hartzakje, een gevolg van een coronabesmetting.

Donderwolk

Enkele dagen voor de start van de Tour de France in Kopenhagen hangt de donderwolk weer boven het peloton. Vooral vanwege de Ronde van Zwitserland, waarin de omikronvariant wild om zich heen sloeg en meer dan dertig renners uit koers dwong. En die wedstrijd staat niet op zichzelf.

En dus moeten we ernstig rekening houden met scenario's, zoals in de afgelopen Giro d'Italia. Toen moest João Almeida, de Portugese kopman van QuickStep en op dat moment nog kandidaat voor het podium, na afloop van de achttiende etappe naar huis vanwege een positieve test.

Stel je voor dat Primoz Roglic op de tweede rustdag opeens positief test? Wout van Aert die in het groen huiswaarts moet na een dubbel streepje? Mathieu van der Poel? Tadej Pogacar? Ondenkbaar is het niet. Zeker niet.