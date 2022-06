Angstvallig stil rond paradepaardje Hassan: 'WK wordt race tegen de klok'

Waar is Sifan Hassan? De koningin van het olympisch atletiektoernooi vorig jaar in Tokio was bij wedstrijden dit jaar in geen velden of wegen te bekennen. Waar de toppers elkaar in grote wedstrijden opzochten, bleef het angstvallig stil rond het paradepaardje van de Nederlandse atletiek. Geen zorgen, aldus haar trainer Tim Rowberry en manager Jos Hermens. "Bij de WK zal ze er weer staan", durven zij te stellen.

Over ruim twee weken beginnen in het Amerikaanse Eugene de wereldkampioenschappen atletiek. "De aanloop naar dat toernooi is - na een loodzwaar olympisch seizoen - bepaald niet ideaal geweest, maar de laatste trainingssessies gaan erg goed. In juli loopt ze nog een testwedstrijdje over 5.000 meter in Portland", vertelt Rowberry.

De Amerikaanse trainer van tweevoudig olympisch kampioene Hassan klinkt over de telefoon vanuit Park City, in Utah, enthousiast over zijn pupil. "Ik zie dingen in trainingen waar ik blij van word." Rowberry stoomt Hassan klaar voor Eugene. De 29-jarige Nederlandse traint nu al twee maanden op hoogte in Park City om straks serieus mee te doen voor de wereldtitel.

Geen enkele wedstrijd in 2022

Na haar twee gouden medailles (5.000 meter en 10.000 meter) en bronzen plak (1.500 meter) van vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio is het relatief stil geweest rondom Hassan. Ze heeft dit jaar nog geen enkele wedstrijd gelopen.

"Het wordt een race tegen de klok om in Eugene scherp te zijn', weet haar manager Jos Hermens. "Maar het komt goed. Sifan gaat alleen voor het allerhoogste en ze heeft tijd nodig gehad om bij te komen van het superseizoen 2021. De Olympische Spelen hebben er enorm ingehakt bij haar."