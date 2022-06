Abortus: hoe hoog is de drempel geworden voor Amerikaanse vrouwen?

Voor miljoenen ongewenst zwangere vrouwen in Amerika zijn de mogelijkheden om een abortus te krijgen rap uit het zicht aan het verdwijnen. Sinds het Hooggerechtshof vorige week het landelijke abortusrecht afschafte, hebben tientallen deelstaten zwangerschapsbeëindiging illegaal verklaard. Er zijn nog altijd andere deelstaten waar abortus wettelijk toegestaan blijft. Maar die zijn voor veel vrouwen onbereikbaar. Dat is niet alleen een kwestie van kilometers, maar ook van geld, tijd en de goodwill van de gemeenschap. De drempel is flink hoger geworden. Kijk hier naar het aantal kilometers dat ongewenst zwangere vrouwen voor en na de uitspraak van het Hooggerechtshof moeten reizen.

"Ik vind het oneerlijk. Onmenselijk." Dat zegt Zamaiya Lowe (24), verpleegkundige bij Alabama Women's Center, een abortuskliniek in de stad Huntsville in Alabama. Zij moest na het besluit van het Hof, afgelopen vrijdag, in allerijl tientallen zwangere vrouwen opbellen om hun afspraak voor een abortus af te bellen. Zij vertelt de NOS erover. "Dat was afschuwelijk," zegt ze. "Sommigen waren van ver gekomen naar onze kliniek en hadden al hun intake, hun echoscopie en bloedonderzoek gehad. Ze zaten in de verplichte wachttijd van 48 uur en toen moest ik ze wegsturen. Ik heb zelf ook een keer een abortus gehad en ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om mentaal voorbereid te zijn en dan die boodschap te krijgen."

Quote Ik mag niet tegen een ongewenst zwangere vrouw zeggen waar ze een abortus kan krijgen, want dan ben ik medeplichtig. Zamaiya Lowe, verpleegkundige

Maar het ergste, volgens Lowe, is dat zij niets kon doen om die vrouwen te helpen. "De meesten wisten dat het besluit van het Hooggerechtshof eraan zat te komen en hoopten het verbod in Alabama voor te zijn. Maar er waren een paar die ik opbelde, die het nieuws niet hadden gevolgd. Ze wisten van niets." "Toen ze begrepen dat wij ze niet meer mochten helpen, vroegen ze waar ze naar toe konden," vertelt Lowe. "Maar we mochten niets vertellen. Volgens de antiabortuswetgeving in Alabama zijn wij medeplichtig, zelfs als we de vrouwen alleen maar vertellen in welke staten ze wel een legale abortus kunnen krijgen. Geef ik die informatie, dan kan ik een celstraf krijgen." Voor vrouwen in Alabama was het voor het verbod inging een reis van gemiddeld 80 kilometer naar de dichtstbijzijnde abortuskliniek. Omdat de meest bereikbare legale kliniek nu in North Carolina ligt, is die gemiddelde reisafstand 500 kilometer geworden. Zoiets als van Amsterdam naar Parijs.

Quote Aan zo'n reis om een abortus te krijgen, zullen vrouwen gauw zo'n 1500 dollar kwijt zijn. Dat is voor velen niet op te brengen. Zack Gingrich-Gaylord, woordvoerder abortuskliniekorganisatie