Geen grappen meer over zijn fitheid, Ihattaren is Ajax' middelpunt in Oldenzaal

"Mo, hoger. Hoger!" Een paar minuten later: "Naar de buitenkant. Naar de buitenkant, Mo. En nu naar binnen!" Trainer Alfred Schreuder is bij zijn officieuze debuut voor Ajax tegen het Duitse SV Meppen druk bezig met zijn twintigjarige pupil Mohamed Ihattaren. Het opgekrabbelde talent is mede door de afwezigheid van de 'grote jongens', die nog op vakantie zijn, dé man op wie gelet wordt op het hoofdveld van Quick '20 in het Twentse Oldenzaal. Schreuder zag eerder deze week hoe een fitte en getergde Ihattaren zich meldde voor de eerste trainingsdagen op De Toekomst. "Hij heeft doorgetraind, dus dat is goed om te zien", zei hij vrijdag. "Om zo'n jongen weer aan de praat te krijgen is een leuke uitdaging voor een trainer natuurlijk. Die jongens kunnen het verschil maken." 'Wat een speler, hè' Ook bij het eerste oefenduel van het trainingskamp in De Lutte onderscheidt Ihattaren zich met zijn creativiteit. "Wat een speler, hè", klinkt het vanaf de tribune in het Twents als de Ajacied met een perfecte aanname een Duitse verdediger in de luren legt. De linksback van Meppen heeft sowieso een zware avond, want hij wordt even later door Ihattaren door de benen gespeeld. Gejoel van de toeschouwers volgt. Nog voor rust laat hij opnieuw zijn klasse zien als hij Sean Klaiber op schitterende wijze wegsteekt. Zijn geniale passje wordt niet op waarde geschat door de rechtsback en sterft in schoonheid.

Mohamed Ihattaren bij de eerste training van Ajax - Pro Shots

Met het negentienjarige Naci Ünüvar is de chemie beter. De twee talenten en generatiegenoten, die dit seizoen definitief aansluiten bij de A-selectie en zich moeten laten gelden in de voorbereiding, weten elkaar blindelings te vinden. Het dynamische duo staat aan de basis van het derde doelpunt. Inspeelpass van Ihattaren. Heerlijk hakje van Ünüvar op rechtsbuiten Sontje Hansen. Doelpunt. "Goede voetballers kunnen elkaar sowieso altijd makkelijk vinden", zegt Ünüvar. "Die zoeken elkaar op. Ik ken Mo ook al wat langer natuurlijk", verwijst hij naar de tijd dat hij in de jeugd tégen Ihattaren (destijds PSV) speelde. "We zijn goede vrienden geworden. Binnen en buiten het veld. Vandaag zag je dat ook een aantal keer." Ihattaren is samen met Youri Regeer de enige speler die na rust ook nog aan de aftrap staat. Want ook al is de buitenspeler, die ook 'op 10' zou kunnen spelen, een stuk fitter dan toen hij binnenkwam bij Ajax, hij moet vooral wedstrijdritme opdoen. Snelle ogen "Het tempo waarin hij speelde zag er goed uit", zegt Schreuder tegen ESPN. "Je ziet dat hij goed is aan de bal en dat hij snelle ogen heeft. Nu moet hij nog werken aan zijn fitheid en wedstrijdritme. Er is nog veel werk aan de winkel, maar dat geldt voor iedere speler eigenlijk. Als je ziet welke stappen hij heeft gemaakt de laatste maanden... Dat ziet er heel goed uit en is mooi om te zien."

Antony nog weken aan de kant De terugkeer van Antony laat nog even op zich wachten. De Braziliaanse buitenspeler is momenteel in Amsterdam aan het revalideren en de verwachting is dat hij pas aan het einde van de voorbereiding terugkeert. Antony liep eind maart een zware enkelblessure op in de interland tussen Bolivia en Brazilië.

Na een klein uur wordt Ihattaren naar de kant gehaald en zien we de zoveelste jeugdspeler voor hem in het veld komen. Met een brede grijns neemt hij de uitgestoken hand van Schreuder in ontvangst, grapt vervolgens nog wat met de geliefde elftalbegeleider Herman Pinkster en met doelman Remko Pasveer heeft hij, voordat hij de tunnel induikt, een onderonsje. En weg is-ie.

Mohamed Ihattaren in actie tegen SV Meppen - Pro Shots

Voorlopig spreekt de pers alleen nog maar anderen óver Ihattaren. Sinds hij deze winter op huurbasis overkwam van Juventus - de verwachting is dat Ajax de optie om hem voor een paar miljoen euro over te nemen zal lichten - werd hij door Ajax afgeschermd van de media. Met klem werd verzocht om hem vooral met rust te laten zodat Ihattaren, die bij zowel PSV als Sampdoria als probleemkind werd gezien, in de luwte kon werken aan zijn comeback. Plagen Daar komt deze week verandering in. Hij zal, zoals gebruikelijk, eerst een interview geven aan de media-afdeling van Ajax. Later deze week zal hij ook de pers te woord staan. In die interviews zullen vragen over zijn gebrekkige fitheid en te veel kilo's hem waarschijnlijk bespaard blijven. Ook de spelers zullen hem niet meer plagen, zo verzekert zijn maatje Ünüvar. "Ik heb wel wat grappen over zijn fitheid gemaakt, ja", zegt hij met een grote grijns. "Maar hij is aan de slag gegaan, hè. Dus nu worden die grappen niet meer gemaakt."