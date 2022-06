Ondanks forse cryptoverliezen denken cryptobedrijven niet aan ontslagrondes

De grote Nederlandse cryptobedrijven willen de komende maanden fors meer personeel aannemen. Terwijl het Amerikaanse cryptobedrijf Coinbase 18 procent van het personeel ontslaat, willen de grootste drie cryptobedrijven van Nederland juist blijven groeien.

Snelste groeier is Bitvavo, dat iedere maand meer dan tien man personeel in dienst neemt. "In maart verhuisden we met ongeveer 125 man naar een nieuw pand. Ik denk dat we aan het eind van het jaar zo'n 250 mensen in dienst hebben", zegt de hoogste baas en medeoprichter Mark Nuvelstijn.

De waarde van cryptomunten is de afgelopen maanden flink gedaald. Bitcoin, verreweg de grootste crypto, verloor dit jaar de helft van z'n waarde. De hevige dalingen op cryptomarkten en de berichten over ontslagen in het buitenland leiden tot onzekerheid bij de werknemers van cryptobedrijven.

"Sommige medewerkers hebben daarnaar gevraagd, omdat ze recent bij ons waren begonnen en in sommige gevallen daarvoor naar Nederland verhuisd waren", zegt Nuvelstijn van Bitvavo. "We hebben bij ons personeel aangegeven dat er geen enkele aanleiding tot zorg is en dat we gewoon verder groeien."

'2021 was wilder'

Een ander bedrijf, Litebit, wil dit jaar zo'n twintig mensen aannemen, bovenop de honderdtwintig mensen die er al werken. "We zijn wel wat gewend qua markten die naar beneden gaan", zegt Olivier van Duijn, voorheen de baas bij Marktplaats. Tegenwoordig staat hij aan het roer bij de cryptohandelsplaats Litebit. "De ontwikkeling op de markten heeft op onze strategie nauwelijks invloed gehad."

Er is in de markt wel het een en ander veranderd, ziet hij. "Wat we nu aan transacties zien is niet vergelijkbaar met wat je vorig jaar zag. Het was toen veel wilder. In een neergaande markt zijn er veel transacties, maar in een opgaande markt zijn dat er nog veel meer." Bedrijven zoals Litebit houden aan elke transactie commissie over.

Hij ziet dat er minder geld op de markt is voor investeringen in cryptobedrijven en verwacht dat vooral de kleinere cryptobedrijven het lastig gaan krijgen. "Het wordt steeds moeilijker om aan regelgeving te voldoen en ik denk dat daardoor het aantal bedrijven zal afnemen."