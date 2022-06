Aantal doden door snikhete vrachtwagen in Texas opgelopen naar 51

Het aantal doden door de opsluiting in een snikhete vrachtwagen in Texas is opgelopen naar zeker 51. Gisteren werden in de verlaten vrachtwagen al 46 doden gevonden. Van de zestien gewonden die naar het ziekenhuis werden gebracht, is een deel alsnog overleden.

De slachtoffers zijn migranten, die vermoedelijk kort daarvoor vanuit Mexico over de grens waren gesmokkeld. Het zijn 39 mannen en 12 vrouwen. Onder de slachtoffers zijn zeker 27 Mexicanen, 4 Hondurezen en 3 mensen uit Guatemala, meldt persbureau Reuters op basis van de overheden van die drie landen.

De identiteit van de andere omgekomen inzittenden is nog onduidelijk. Ook zijn hun leeftijden niet bekendgemaakt. Wel wordt gemeld dat onder de gewonden vier kinderen zijn.

Arrestaties

Inmiddels is meer duidelijk over de drie arrestaties die na de vondst waren verricht. Het gaat om twee Mexicanen en een Amerikaan. Die laatste zou de vrachtwagen, waarin het bijna 40 graden was, hebben bestuurd. Ook hij ligt gewond in het ziekenhuis, zegt een Mexicaanse overheidsfunctionaris.

De Mexicanen werden opgepakt in San Antonio, op een adres waarop de vrachtwagen was geregistreerd.

Hartverscheurend

President Biden noemt het incident "verschrikkelijk en hartverscheurend". Hij kondigt aan dat hij de smokkel van migranten hard zal aanpakken.

De burgemeester van San Antonio zegt dat hij woorden tekort komt. "Het is een tragedie waar je niet bij kunt", zei hij tegen de zender MSNBC.