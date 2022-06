Curaçao kondigt avondklok aan vanwege tropische storm Bonnie

Het onrustige weersysteem trekt vanuit het gebied ten oosten van Trinidad en Tobago richting de Nederlands-Caribische eilanden. Naar verwachting zal het noodweer de eilanden komende nacht bereiken. Verwacht wordt dat de windsnelheden dan inmiddels boven de 73 kilometer per uur liggen, waarmee officieel sprake is van een tropische storm. Die zal dan de naam Bonnie krijgen.

De Arubaanse overheid heeft inmiddels aangekondigd de scholen op morgen en vrijdag te sluiten. Zelf gaan de ambtenaren op komende middag al naar huis. Op Bonaire wil het bestuur tot nu toe zover nog niet gaan, maar de verwachting is dat zij net als Curaçao het Arubaanse voorbeeld zullen volgen.

Verwacht wordt dat veel bedrijven morgen hun hun deuren zullen sluiten. Het grootste ziekenhuis van Curaçao heeft zojuist het volledige operatieprogramma stilgelegd en alle polibezoeken afgezegd. Alleen de afdeling Spoedeisende Hulp blijft gedurende de passage van de storm open.

Extreme regen

Dat de eilanden in de problemen gaan komen is vrijwel zeker. Niet eens zozeer vanwege de harde wind, maar vooral de regen. De infrastructuur op de eilanden is niet gebouwd op veel regen; open afvoersystemen zijn al jaren dichtgegroeid en jaarlijkse oproepen vanuit de bevolking worden genegeerd door de overheid.

Op Bonaire wordt vandaag geprobeerd om de open afvoersystemen nog snel schoon te maken, maar de verwachting is dat dat niet voldoende zal zijn.

"We verwachten 75 tot 125 millimeter regen", zegt Olav Geijs van het Caribbean Weather Center in Willemstad. Dat is een vijfde van wat er normaal gesproken in een heel jaar valt op Curaçao. "Bij 40 millimeter staan grote delen van Willemstad normaal gesproken al onder water, dat zal nu zeker zo zijn."

Spannende koers

De koers van het weersysteem is uitzonderlijk, zeker zo vroeg in het orkaanseizoen. "Dat komt vooral doordat er ten noorden van het Caribisch gebied een hogedrukgebied ligt, die de koers van de potentiele cycloon naar beneden drukt. Dat blijft voorlopig zo", zegt Geijs.

Maar of de tropische storing een orkaan wordt, betwijfelt Geijs. "Het systeem trekt nu met een snelheid van 37 kilometer per uur naar het westen. Dat is eigenlijk te snel om in korte tijd stevig aan te sterken. Pas als de cycloon over het zuidwesten van het Caribisch gebied trekt, zou dit systeem kunnen uitgroeien tot een orkaan."

De Hurricane Hunter, een vliegtuig van het National Hurricane Center in Miami, vloog gisteren en vandaag midden door het systeem en vond wel de windsnelheden van een tropische storm, maar nog geen gesloten circulatie. "Pas als het systeem zich sluit, kan het aan kracht toenemen. De luchtvochtigheid en de temperatuur van het zeewater is wel gunstig voor de ontwikkeling van een cycloon. Net als geringe tegenwinden in de hogere atmosfeer", aldus Geijs.

Voorbode zwaar orkaanseizoen?

Of de storm orkaankracht bereikt is voor de voor de Nederlands-Caribische eilanden misschien wel minder belangrijk dan de exacte route. Mogelijk trekt het systeem tussen de eilanden en de Venezolaanse kust. "Als dat scenario zich komende nacht gaat voordoen, wordt het bijzonder nat op de drie eilanden", zegt Geijs. "Bovendien bevindt de meeste wind in een tropische cycloon zich in het noord of noordoostelijk deel. Bij deze koers zal juist dat gedeelte recht over de eilanden gaan."

Aruba, Bonaire en Curaçao kunnen volgens Geijs hun borst nat maken. "De geschiedenis leert dat de vroege komst van een zware tropische storm in juni een indicatie is van een zwaar orkaanseizoen. Dat was in 2017, toen orkaan Irma over Sint Maarten raasde, precies hetzelfde geval."