PSV pakt door en bindt Xavi Simons (19), beoogd opvolger van Götze in Eindhoven

Xavi Simons is de vierde aanwinst van PSV voor komend seizoen. De middenvelder (19) komt transfervrij over van Paris Saint-Germain, waar hij afgelopen seizoen een klein aandeel had in het kampioenschap van Frankrijk.

Simons was een grote belofte in de jeugd van Barcelona en verkaste drie jaar geleden naar Paris Saint-Germain. Daar debuteerde hij in de Ligue 1, waar hij speelde met sterren als Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé.

De vader van Simons, Regillio, was in Nederland spits bij onder meer Telstar, Fortuna Sittard en TOP Oss.