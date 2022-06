Williams, nummer 1.204 van de wereld, bij terugkeer op Wimbledon direct onderuit

Serena Williams heeft haar terugkeer op de tennisbaan niet kunnen bekronen met een overwinning. Na een wedstrijd van ruim drie uur verloor de 23-voudig grandslamkampioene van de Française Harmony Tan: 7-5, 1-6, 7-6 (7).

Op één dag na had Williams een jaar lang geen officiële wedstrijd gespeeld in het enkelspel. Met een hamstringblessure moest ze in 2021 opgeven in haar eersterondepartij op Wimbledon, bij een stand van 3-3 nog maar in de eerste set.

Met een wildcard kan Williams, afgezakt naar de 1.204ste plaats op de wereldranglijst toch meedoen in Londen, waar ze zevenvoudig kampioene is. Ze maakte pas afgelopen week haar rentree op de tour, met Ons Jabeur in het dubbelspel.