Rechtbank stelt politie in het gelijk: kritische chef terecht ontslagen

De voormalige Leidse politiechef Fatima Aboulouafa is twee jaar geleden terecht ontslagen, heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald. Volgens de rechter mocht de Nationale Politie Aboulouafa uit haar functie ontheffen vanwege "een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding".

Aboulouafa vroeg in juni 2019 als teamchef in Leiden in een bericht op Instagram publiekelijk aandacht voor racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politieorganisatie. Drie maanden later werd ze op non-actief gesteld omdat haar kritiek "te veel interne spanningen" zou veroorzaken binnen haar eenheid. Kort daarna werd duidelijk dat ze niet mocht terugkeren bij de politie-eenheid Den Haag, waar Leiden onder valt. In februari 2020 werd ze ontslagen vanwege "een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie".

In mei van dit jaar spande Aboulouafa een rechtszaak tegen de politie aan omdat ze haar baan terug wil of anders een schadevergoeding wil hebben wegens onrechtmatig ontslag. Beide eisen zijn door de rechtbank afgewezen, meldt Omroep West. De rechtbank gaf de politie gelijk dat de arbeidsverhouding dusdanig verstoord was geraakt dat ze ontslagen mocht worden.

Geen wederzijds vertrouwen

Zo staat het volgens de rechtbank vast dat de berichten op Instagram in juni onvrede en onrust veroorzaakten in het team. In de daaropvolgende maand was er volgens de rechtbank al sprake van wederzijds wantrouwen tussen Aboulouafa en haar leidinggevenden. Dit nam alleen maar verder toe, blijkt ook uit de uitspraken die ze vervolgens deed op Instagram en in de talkshow Jinek.

Omdat de verhoudingen tussen meerdere collega's en leidinggevenden verstoord waren geraakt, mocht de politie volgens de rechtbank in oktober het besluit nemen om Aboulouafa over te plaatsen.

De rechtbank is het ook eens met het daaropvolgende ontslag omdat "de arbeidsverhouding inmiddels onherstelbaar was beschadigd". Een poging die in de tussentijd was ondernomen om via een externe bemiddelaar de spanningen het hoofd te bieden, liep volgens de rechtbank op niets uit.

Verschil van inzicht

Het komt er volgens de rechter op neer dat Aboulouafa en haar leidinggevenden van mening verschilden over de manier waarop zij publiekelijk misstanden aan de orde stelde en over de gevolgen die dat met zich meebracht. "Dit meningsverschil is vervolgens zeer snel geëscaleerd", schrijft de rechtbank. "De politie mocht van de teamchef verwachten dat zij rekening hield met de mogelijke gevolgen van de geplaatste berichten en uitlatingen."

De rechtbank vindt niet dat de politie een overwegend aandeel had in het ontstaan en verloop van de verstoorde arbeidsverhouding. Daarom is er volgens de rechtbank geen aanleiding voor het toekennen van een aanvullende ontslagvergoeding.