Oranjevrouwen geven sobere avond toch tikkeltje vreugde met zege op Belarus

En ook het liefst met hoge intensiteit, waarbij de speelsters konden laten zien dat ze klaar waren voor het EK over anderhalve week. Dat er een gezonde concurrentie binnen de selectie heerst, die ook nodig is nu Vivianne Miedema en Danielle van de Donk met pijntjes kampen.

Miedema werd wel weer fit genoeg bevonden om te starten. En was de bliksemafleider bij de openingstreffer van Jill Roord. De opstomende Dominique Janssen vond Lieke Martens, die Roord in haar vertrouwde stadion in stelling bracht.

Kleine slokjes

Nederland spoelde de kater van Engeland weg met kleine slokjes. Zo kopte Aniek Nouwen na een uur spelen de tweede binnen, uit een vrije trap van specialist Sherida Spitse. En Lineth Beerensteyn schoof op aangeven van Martens op de valreep nog een derde binnen.

Er waren nog meer kansen voor Oranje, maar de wedstrijd was gezien het eenzijdige verloop allang gespeeld. Geheel in stijl bleef het hierbij, op een avond die geen voetbalfeest mocht worden. Maar wel een nuttig tussendoortje, die tevens weer de koppositie in de kwalificatiegroep opleverde.