Onbevreesd het stiekeme avontuur in: 'Zat elke vijf minuten op mijn telefoon'

Van de tribune naar de wedstrijd van haar leven tegen Iga Swiatek, de beste tennisster van de wereld. Dat was de dinsdag van Lesley Pattinama-Kerkhove kort samengevat. Krankzinniger kan het eigenlijk niet. Want ze was eigenlijk al uitgeschakeld in de kwalificaties, de 30-jarige Pattinama-Kerkhove. Toch mocht ze als 'lucky loser' op het laatste moment meedoen aan het hoofdtoernooi, versloeg ze een speelster waar ze onlangs nog twee keer kansloos van verloor en pakte ze in één klap bijna tien procent van het prijzengeld dat ze tot nu toe in haar hele carrière gewonnen had. Stiekem hoopte ze hier natuurlijk wel op, vertelde ze dinsdagavond in Langs de Lijn En Omstreken.

Quote Het ging allemaal zo snel voorbij, misschien was dat wel beter. Lesley Pattinama-Kerkhove wordt op het laatste moment opgetrommeld voor Wimbledon

"Ik zat elke vijf minuten op mijn telefoon te kijken, wat ik ook gisteren de hele dag heb gedaan...", aldus Pattinama-Kerkhove, tot kort voor het middaguur nog toeschouwer bij de wedstrijd van landgenoot Arantxa Rus. "Toen kwam het berichtje dat zich mogelijk iemand zou terugtrekken." Ze spoedde zich naar de kleedkamer, ging even zitten voor een strijdplan. En ook al waren haar recente ontmoetingen met Sonay Kartal niet al te best, voordeel was wel dat ze deze speelster kende en wist waar ze aan toe was. "Het ging allemaal zo snel voorbij, misschien was dat wel beter", blikt Pattinama-Kerkhove terug op de korte aanloop naar haar eersterondepartij. Nadat beide speelsters een set hadden gewonnen, realiseerde ze zich dat er een tandje bij moest voor een goed resultaat. "Daarna ging ik echt heel goed spelen." Ook 90.000 euro rijker Of Pattinama-Kerkhove wist wat het schuift? "Heel veel blijdschap", antwoordde ze. Nee, aan het prijzengeld van 90.000 euro had ze nog niet eens gedacht. "Ik let daar niet op, dat moet ik echt gaan opzoeken. Maar dat is echt mooi meegenomen."

Sonay Kartal - AFP

Mooier vindt ze misschien nog wel de partij tegen Swiatek, op haar favoriete toernooi nog wel. De Poolse regeert het vrouwentennis met harde hand, sinds het plotselinge stoppen van Ashleigh Barty. Haar laatste 36 partijen won Swiatek allemaal. Wie is dan die Pattinama-Kerkhove, de nummer 138 van de wereld? Die pas voor de vierde keer aan een grandslamtoernooi meedoet.

Quote Ik denk dat Swiatek andere ondergronden fijner vindt. Lesley Pattinama-Kerkhove over haar kansen op Wimbledon tegen de nummer één van de wereld