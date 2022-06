Opnieuw hartproblemen voor honkballer Kenley Jansen

De 34-jarige werper kampte eerder met dit probleem in 2011, 2012 en 2018. Toen speelde hij voor Los Angeles Dodgers. In oktober 2020 wonnen de Los Angeles Dodgers, voor het eerst sinds 1988, de World Series.

Honkballer Kenley Jansen heeft opnieuw last van hartritmestoornissen. Hij is door zijn club Atlanta Braves op de blessurelijst geplaatst en zal ten minste 15 dagen niet in actie komen.

Braves missen ook Albies

Drievoudig All-Star Jansen tekende in maart een éénjarig contract bij de Braves voor 14,4 miljoen euro en kwam sindsdien in 32 duels in actie voor de regerend kampioen van de Major League.

De Braves moeten de komende tijd ook hun andere Nederlandse superster missen. Ozzie Albies kampt met een breukje in zijn voet en is in ieder geval tot half augustus buiten strijd.

Vorig seizoen werd Jansen met de Dodgers op de drempel van de World Series uitgeschakeld door de Braves van Albies.