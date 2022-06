Tweehonderd asielzoekers uit Ter Apel naar Jaarbeurs in Utrecht

In de Jaarbeurs in Utrecht worden vannacht tweehonderd asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. De tijdelijke noodopvang is bedoeld om het overvolle aanmeldcentrum te ontlasten. Ook gaan er asielzoekers naar Zuidbroek en Stadskanaal.

"De situatie in Ter Apel is wederom extreem schrijnend", zegt burgemeester Sharon Dijksma, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. Komende nacht en de weken erop zullen we vanuit de regio Utrecht onze Groningse collega's helpen om een inhumane situatie voor asielzoekers te voorkomen."

"Wij springen vannacht bij en zullen naar vermogen blijven helpen. We rekenen daarbij ook op solidariteit van andere regio's", aldus wethouder Rachel Streefland van de gemeente Utrecht.

Morgen naar andere opvangplekken

De veiligheidsregio heeft met het Rijk afgesproken dat de asielzoekers morgenochtend vanuit de Jaarbeurs naar andere opvangplekken worden gebracht, meldt RTV Utrecht.