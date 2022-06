Waterpolosters bereiken halve finales WK na overtuigende zege op Griekenland

De Nederlandse waterpolosters hebben op de WK in Hongarije de halve finales bereikt. Griekenland werd in Boedapest met 11-7 verslagen. In de halve finales neemt Nederland het donderdag op tegen Hongarije of Australië.

Oranje had in de openingsfase drie keer een speelsters meer in het water, maar scoorde niet en kreeg wel de 1-0 om de oren. De formatie van bondscoach Evangelos Doudesis liet het hoofd niet hangen en kwam dankzij goed spel en mooie treffers met 3-1 voor.

Drie treffers

In het tweede kwart domineerde Oranje ook en scoorde het opnieuw driemaal. De Grieken, bij de laatste twee WK's halvefinalist, konden aanvallend nauwelijks een vuist maken, maar troffen met enig fortuin toch twee keer doel. Schoten van afstand vlogen binnen via de paal (5-2) en via de lat en een achterhoofd (6-3).