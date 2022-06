Turkije akkoord met toetreding Finland en Zweden tot NAVO

Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat heeft NAVO-chef Stoltenberg gezegd op de top van het militaire bondgenootschap in Spanje. "De NAVO is altijd in staat geweest verschillen te overbruggen", lichtte Stoltenberg de ommezwaai toe.

NOS-correspondent Mitra Nazar:

"Dit is op het eerste gezicht een grote winst voor Erdogan, want dit memorandum gaat heel specifiek in op alle eisen die Turkije had. Van het stoppen van wapenembargo's tot het stoppen van steun aan de Syrisch-Koerdische milities. Er wordt zelfs gesteld dat er een uitleveringsverdrag moet komen met Turkije. Eén van de Turkse eisen was het uitleveren van mensen die in de ogen van Ankara sympathiseren met de PKK of de Gülenbeweging.

Dat dit nu zo op papier staat, kan Erdogan thuis prima verkopen als een groot succes. Het wordt gezien als een buiging door Finland en Zweden en ook door de NAVO-partners voor Turkije's wensen.

Uiteindelijk is de vraag hoe bindend dit 'memorandum' is, want in feite is het niet meer dan een belofte. Of het juridisch bindend is of niet, op dit moment maakt dat niet zoveel uit: dit memorandum maakt de weg volledig vrij voor Zweden en Finland om lid te worden van de NAVO. En kan dus worden gezien als een win-win voor beide kampen."