Nederland en Duitsland leveren zes extra pantserhouwitsers aan Oekraïne

Nederland en Duitsland gaan elk nog drie pantserhouwitsers aan Oekraïne leveren. Dat zeggen defensieministers Ollongren en haar Duitse collega Lambrecht in Madrid, waar de NAVO bijeen is.

De zes komen boven op de twaalf die de twee landen al hadden toegezegd, en waar ze Oekraïners voor getraind hebben, zegt Ollongren. Kiev had om het zware geschut gevraagd, omdat het Oekraïense leger zegt dat er behoefte is aan achttien pantserhouwitsers.

Daar konden Nederland en Duitsland in voorzien. "Oekraïne moet echt weten dat we ze helpen, dat ze op ons kunnen rekenen. Als ze zeggen wat ze nodig hebben, doen we ons uiterste best", aldus minister Ollongren.

Schaars

Nu de pantserhouwitsers naar Oekraïne gaan, wil Ollongren de Nederlandse voorraad aanvullen. "Ze staan niet in grote hoeveelheden in de schuur. Ook voor ons zijn het schaarse middelen." Maar op dit moment is het het belangrijkste dat Oekraïne ze kan gebruiken tegen de Russische agressie, zegt de minister.