Formule 1-team Red Bull ontslaat jonge coureur om racistische taal tijdens online spel

Red Bull heeft Jüri Vips ontslagen, nadat hij zich racistisch had uitgelaten. De coureur uit Estland was test- en reservecoureur bij de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Vips deed afgelopen maand mee aan een online game, die verder helemaal niets met zijn carrière in de Formule 1 te maken had. Via een livestream was het spel te volgen, waarbij Vips over de schreef ging.

"Deze taal is onacceptabel en geen voorbeeld van mijn waardes en principes. Ik heb heel veel spijt van mijn acties. Ik zal volledig meewerken aan het onderzoek", excuseerde Vips zich al meteen.

Vips werd al geschorst

Red Bull schorste Vips al direct na het incident en ontbindt nu zijn contract. "Het team accepteert geen enkele vorm van racisme."

Vips maakte sinds eind 2018 deel uit van het opleidingsprogramma van Red Bull. Vorige maand mocht hij bij de Grand Prix van Barcelona tijdens de eerste training in de auto van Pérez rijden.