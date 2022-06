G7 eindigt met eensgezind tegen Rusland, meer geld voor Oekraïne en losse eindjes

Armen om elkaars schouders, grappen over Poetin, gastlanden van over de hele wereld: alles was er tijdens de G7-top in Zuid-Duitsland op gericht om een saamhorig en breed front uit te stralen tegenover Rusland en andere landen met een sterk centraal gezag. Er werden ook concrete toezeggingen gedaan.

Zo zegden de G7-landen na drie dagen vergaderen vandaag nog 4,5 miljard dollar toe om de hongersnood wereldwijd te bestrijden. De voedselcrisis heeft zich door de oorlog in Oekraïne verder verdiept.

Volgens hulporganisatie Oxfam is het niet genoeg, en zouden ook de schulden van arme landen kwijtgescholden moeten worden. "Tegenover elke dollar hulpgeld staat twee dollar die lage-inkomenslanden moeten betalen aan schuldeisers", aldus de organisatie in een reactie.

Verder willen de zeven landen nog voor het einde van het jaar een 'klimaatclub' oprichten, een plan dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz eerder al presenteerde. Daarin moeten landen zitten die uiterlijk in 2050 klimaatneutraal willen zijn, en waarbij ook andere landen zich kunnen aansluiten. De vorming van een klimaatclub moet onder andere voorkomen dat strengere klimaatregels in het ene land leiden tot een verplaatsing van industrie naar een ander land.

Afgelopen dagen waren er in de buurt van de top verschillende protestacties. Zo vonden demonstranten dat de G7-landen te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. Die kritiek werd na de afsluiting vandaag door milieuorganisaties herhaald.

Oorlog in Oekraïne

De G7-top, met Duitsland, de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Japan en waarbij de EU eveneens aanschuift, stond voor een groot deel in het teken van de oorlog in Oekraïne. De landen beloofden financiële, humanitaire en militaire steun aan Oekraïne zolang als nodig is.

Zo werd 29,5 miljard dollar toegezegd om dit jaar het oplopende begrotingstekort van Oekraïne te dichten. Verder krijgen de ministers van Handel van de betrokken landen de opdracht om zo snel mogelijk met andere voorstellen te komen die Oekraïne economisch kunnen ondersteunen, zoals een schorsing van tarieven voor Oekraïense export.

In het kader van verdere sancties tegen Rusland is het voornemen om Russisch goud te boycotten het meest concreet. Om de kosten van deze oorlog voor Rusland nog verder op te drijven is er ook gesproken over een maximumprijs voor Russische olie. De landen bereikten evenwel geen overeenstemming over de uitwerking van deze maatregel.

'Democratieën van de toekomst'

Als voorzitter van de top had bondskanselier Scholz vijf gastlanden uitgenodigd, die volgens hem in de toekomst hun invloed verder zullen uitbreiden: Argentinië, India, Indonesië, Senegal en Zuid-Afrika. "Het is heel belangrijk dat we op ooghoogte konden discussiëren over wat democratieën in deze wereld voor elkaar kunnen krijgen. We tonen hiermee de grote kracht van democratische bondgenootschappen."

De top heeft een signaal aan Rusland afgegeven, zei de bondskanselier. "We weerspreken het Russische narratief dat het hier gaat om een conflict waarbij alleen het Westen de aanval veroordeelt en verder de wereld toekijkt wat Rusland daar eigenlijk doet. Zo is dat niet."

De G7-landen spaken met de gastlanden ook over de import van olie uit Rusland. Met Indonesië, India, Senegal en Vietnam is overlegd over investeren in duurzame technologieën, met financiële ondersteuning van de G7. Met Zuid-Afrika zijn zulke afspraken al gemaakt.

Verder is Indonesië dit jaar en India in 2023 voorzitter van de G20, waaraan 19 geïndustrialiseerde landen en de EU deelnemen. Rusland is mogelijk ook bij die top aanwezig. Ook daarom is het belangrijk met deze landen in gesprek te blijven, zegt Scholz.

Mensenrechten China

In de slotverklaring van de G7-top schrijven de landen bezorgd te zijn over de mensenrechtensituatie in China, onder meer vanwege de situatie in Hongkong, Tibet en de provincie Xinjiang. Ook wordt China opgeroepen om de Russische invasie van Oekraïne te veroordelen.

Daarnaast scharen de zeven landen zich achter een Amerikaans plan dat tegenwicht moet bieden aan de snel toenemende invloed van China wereldwijd. Door grootschalige investeringen in infrastructuur via het 'Belt and Road Initiative' weet Peking een steeds groter aantal landen aan zich te binden. In reactie daarop maakten de G7-landen bekend dat ze de komende vijf jaar 600 miljard dollar willen investeren om de 'wereldwijde investeringskloof' te dichten.