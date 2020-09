Gasly wint, Verstappen valt uit in sensationele Grand Prix van Italië

Valtteri Bottas zag na een beroerde start in de eerste bochten de McLarens van Sainz en Lando Norris passeren en moest even later ook Sergio Pérez en Daniel Ricciardo voorbij laten gaan.

Iets voor die schermutselingen uit deed WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) wat hij gewend is te doen. De wereldkampioen maakte vanaf poleposition geen fouten en sloeg snel een gat met de achtervolgers.

Kevin Magnussen zette onbedoeld alles op zijn kop door in ronde 20 zijn kapotte Haas bij de pitlane-ingang te parkeren. De safetycar verscheen en het stoplicht bij de pitlane stond op rood. Hamilton negeerde het inrijverbod, wat hem op een 'stop and go' van 10 seconden kwam te staan.

Meer problemen voor Ferrari

Voor de renstal van Ferrari bleven de problemen voortduren. Het fameuze Formule 1-team maakt een uitermate slecht seizoen door en kan niet meestrijden op de voorste plekken. Op het thuiscircuit in Italië was het snel klaar voor Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Leclerc.