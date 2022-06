Meeste toeslagenouders hebben migratieachtergrond, vaak met schulden

Wie zijn de toeslagenouders precies? Lang was die vraag niet goed te beantwoorden. Vandaag kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het eerst met cijfers over de achtergrond van de tot nu toe bekende gedupeerden in de toeslagenaffaire.

Wat opvalt: Surinaamse en Caribische Nederlanders zijn relatief hard geraakt. In de helft van de gevallen gaat het om alleenstaande ouders. En, misschien wel het opvallendst: er zitten veel ouders tussen die in de bijstand zaten toen de Belastingdienst toeslagen begon terug te vorderen. Zij kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen als ze in een traject naar werk zitten.

Van elke tweehonderd Surinamers, één geraakt

Het CBS heeft de gegevens van 10.265 gezinnen onderzocht. Van al deze ouders is op 1 april vastgesteld dat zij gedupeerden zijn van de toeslagenaffaire.

70 procent van deze groep ouders is migrant of kind van een migrant. Het gaat met name om Surinaamse Nederlanders (1830 gezinnen), Caribische Nederlanders (1275), Turkse (800), Marokkaanse (615) en Indonesische (165).

Dit laat zien dat bepaalde (migranten)groepen harder geraakt zijn dan anderen: