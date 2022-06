Taakstraf voor bekladden COC-kantoor in Rotterdam met anti-lhbti-leuzen

Voor het bekladden van het kantoor van lhbti-belangenvereniging COC in Rotterdam vorig jaar september is een 22-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot veertig uur taakstraf. Een andere verdachte, een 25-jarige man uit Rotterdam, is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Op het gebouw aan de Schiedamsesingel werden anti-lhbti-leuzen en de letters RJK gespoten. RJK staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een deel van de harde kern van voetbalclub Feyenoord. Vier verdachten werden aangehouden voor de bekladdingen, twee van hen stonden vandaag terecht.

De 22-jarige verdachte bekende tijdens de behandeling van de zaak dat hij het pand heeft beklad, al wist hij naar eigen zeggen niet meer wat hij op de muur had geschreven, meldt een verslaggever van de regionale omroep Rijnmond. Hij ontkende lid te zijn van RJK. Ook was er volgens de verdachte geen sprake van haat tegen de lhbti-gemeenschap. "Ik heb niks tegen zulk soort mensen."

Te weinig bewijs

De rechter legde de Rotterdammer behalve een taakstraf ook een schadevergoeding op. Die is voor het schoonmaken van het pand.

De andere verdachte gaf tijdens de zitting toe dat hij bij de bekladdingen aanwezig was, maar zei dat hij niet daadwerkelijk had meegedaan. "Ik ben alleen meegelopen."

Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat de 22-jarige verdachte de enige was die het pand heeft beklad, maar de rechter sprak de andere verdachte dus vrij. "Er moet echt bewezen zijn dat u bijdroeg aan de vernieling. Dat is niet zo. Er hebben twee mensen gespoten en twee dus niet", aldus de politierechter.

Antisemitische muurschildering Steven Berghuis

Vandaag stonden ook twee andere mannen terecht, die worden verdacht van het maken van een antisemitische muurschildering van voetballer Steven Berghuis.

Berghuis werd afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust, in gestreepte kampkleding, met een gele Jodenster op zijn borst, een keppeltje op zijn hoofd en een grote neus. Bij de tekening stond 'Joden lopen altijd weg' geschreven. De graffiti is eind juli aangebracht op een muur in Rotterdam-Crooswijk nadat Berghuis zijn vertrek van Feyenoord naar Ajax had bekendgemaakt.

Volgens het OM hebben de twee mannen uit Hoogvliet (42) en Rotterdam (47) zich met de afbeelding schuldig gemaakt aan groepsbelediging van Joden. Tegen beide verdachten is een taakstraf geëist van 60 uur. De rechtbank doet op 12 juli uitspraak.