Roord en Miedema op schot voor Arsenal bij competitiestart

Jill Roord en Vivianne Miedema hebben bij de start van de Engelse vrouwencompetitie meteen hun visitekaartje afgegeven. De Oranje-internationals namen vijf treffers voor hun rekening namens Arsenal in het duel met Reading: 6-1.

Na de openingsgoal van Kim Little was het de beurt aan de Nederlanders. Roord zorgde voor een hattrick en Miedema maakte twee doelpunten. In blessuretijd redde Danielle Carter namens de bezoekers de eer.