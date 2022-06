Eigen aanpak stikstof in Gelderland: 'Niet op één bedrijfstak afschuiven'

Toch blijkt ook uit eigen cijfers van de provincie dat de reductie die in die sectoren te behalen is, ver achterblijft bij die in de landbouw. Ze berekenden bijvoorbeeld dat het schoner maken van de Gelderse industrie (zoals papier-, steen- en keramiekfabrieken) per jaar en hectare 1,03 mol oplevert (mol is de eenheid waarin stikstofdepositie wordt uitgedrukt, red.). Een snelheidsverlaging op de A348 en de A326 betekent een vermindering van de stikstofneerslag met 0,04 mol. De binnenvaart vergroenen schiet al iets meer op: 5,01 mol.

Maar de echt grote stappen zijn toch te maken bij de veehouders. Door gericht vijftig kalverbedrijven op te kopen die dicht bij Natura2000-gebied liggen, daalt de stikstofneerslag ineens met bijna 20 mol. Het bouwen van modernere stallen, als dat succesvol lukt, zou liefst 47 mol opleveren.