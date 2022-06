Aantal positieve coronatests bijna 30 procent hoger, stijging afgevlakt

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in een week tijd met 29 procent gestegen tot 34.145. Daarmee is de stijging relatief minder groot dan in de voorafgaande week, toen het aantal positieve tests met 70 procent bleek te zijn toegenomen. Het gaat daarbij om mensen die zich bij de GGD hebben laten testen.

Uit de weekcijfers van het RIVM blijkt verder dat het aantal ziekenhuisopnames 7 procent hoger is dan in de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met covid-19 op de intensive care is in een week tijd met 10 procent gestegen.

In totaal liggen er nu 727 coronapatiënten in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dit is het hoogste aantal sinds mei.

Forse toename virusdeeltjes in riool

De toename van het aantal gemelde positieve tests is volgens het RIVM in alle leeftijdsgroepen en alle veiligheidsregio's zichtbaar. Ook in het rioolwater werd het virus vaker gevonden. Landelijk steeg het gemiddeld aantal virusdeeltjes in een week tijd met 49 procent. "De virusvrachten waren wederom het hoogst in het grootstedelijk gebied, met name in en rondom Amsterdam", schrijft het RIVM.