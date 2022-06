Ophokplicht voor vogelgriep in oostelijke regio's ingetrokken

De ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee wordt gedeeltelijk ingetrokken. In veel oostelijke regio's mogen kippen en andere vogels weer buiten komen.

Minister Staghouwer heeft daartoe besloten, ook al worden in andere delen van het land nog steeds besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Zo waren er deze maand uitbraken in Hierden (Gelderland), Tzum (Friesland) en Biddinghuizen (Flevoland). Ook zijn in verschillende provincies dode wilde vogels gevonden die besmet bleken.

In de regio's die nu worden vrijgegeven, is het risico dat een bedrijf besmet raakt volgens het ministerie van Landbouw te overzien. Deskundigen hebben de kans op besmetting na het opheffen van de ophokplicht daar ingeschat als 'matig'.