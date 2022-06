Tefaf-bezoekers komen met schrik vrij: 'Ik sta nog te trillen'

Het was onwerkelijk, maar heel erg geschrokken is ze niet, zegt Tilly Bogaerts. Als bezoeker was ze rond de lunch op de Tefaf, juist toen daar vier bewapende overvallers hun slag sloegen. Samen met haar man is ze een paar dagen in Maastricht. Hij zat in het archief en zij liep over de kunstbeurs, toen ze ineens een hoop herrie hoorde.

"Ik was in de stand ernaast, maar ik had gelijk in de gaten dat het heel serieus was", vertelt ze. "Iemand was op die vitrine aan het hakken, het is een heel dikke ruit. Ik was er net nog langsgelopen, er lagen juwelen."

Ze was dichtbij, maar heeft niet goed gezien hoe de mannen eruit zagen. "Ik zag maar één man in zwarte kleding die stond te hakken en in mijn beleving ook een wapen bij zich had. Snel wegwezen dacht ik."

"Er was geen paniek, maar we zijn met een heleboel mensen tegelijk naar de uitgang gegaan en met z'n allen hebben we op het plein buiten staan wachten. Ik denk maar een minuut of tien, het duurde niet lang."