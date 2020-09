Hockeyers Bloemendaal en Kampong beleven overtuigende competitiestart

Kort daarop verkleinde Gabriel Ho-Garcia de achterstand weliswaar voor de hekkensluiter van vorig seizoen, maar nog voor rust had Tim Swaen via een strafcorner de marge weer op twee gebracht.

Na rust maakten Martijn Havenga (uit een strafbal), Terrance Pieters en Silas Lageman het Utrechtse kwintet vol.

Haperende strafcorner Pinoké

Pinoké beleefde een valse start en dat had de Amstelveense formatie voor een groot deel aan zichzelf te wijten. Nadat Austin Smith na zeven minuten Den Bosch uit de vierde Brabantse strafcorner op rij op 0-1 had gezet, liet de thuisploeg de ene na de andere strafcorner onbenut.

Kort voor de pauze volgde de rekening voor Pinoké, dat zich net als Den Bosch hoopt de mengen in de strijd om een plaats in de play-offs. In twee minuten tijd demarreerden de gasten via doelpunten van Noud Schoenaker, waarvan de tweede uit een strafcorner, naar 0-3.

Alexander Hendrickx (strafcorner) en de Duitse aanwinst Niklas Wellen brachten Pinoké nog in de buurt van de gasten, maar die lieten zich de kaas niet meer van het brood eten.