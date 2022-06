Tientallen doden bij brand en rellen in gevangenis Colombia

Bij een ontsnappingspoging uit een gevangenis in het zuidwesten van Colombia is brand uitgebroken. Zeker 49 gedetineerden zijn omgekomen, meldt het hoofd van de nationale gevangenisdienst Inpec. Nog eens dertig gevangenen raakten gewond.

De directeur van Inpec spreekt van een tragische gebeurtenis. Volgens hem braken er rellen uit nadat een bewaker had geprobeerd een ontsnappingspoging onder controle te krijgen. Een lokale radiozender meldt dat gevangenen daarbij meerdere matrassen in brand staken.

De meeste slachtoffers kwamen om het leven door het vuur, andere mensen overleefden de rellen niet. De gewonden zijn inmiddels naar het ziekenhuis vervoerd. De meesten van hen liepen brandwonden op.

Overbevolking

De gevangenisdienst onderzoekt nog of er gevangenen in het tumult hebben kunnen ontsnappen. In de gevangenis in Tuluá zitten meer dan 1200 gedetineerden vast, dat is zo'n 17 procent meer dan waar ruimte voor is.

President Duque, die op dit moment in Portugal is, heeft op Twitter zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van de slachtoffers. Hij heeft het hoofd van de gevangenisdienst de opdracht gegeven "om onderzoek uit te voeren om deze verschrikkelijke situatie op te helderen".