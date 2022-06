Martina gepasseerd voor WK, bondscoach wil 'rekening houden met de toekomst'

Sprinter Churandy Martina zal volgende maand geen deel uitmaken van de estafetteploeg op de 4x100 meter bij het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De 37-jarige sprinter, Nederlands recordhouder op de 100 meter, is door de technische staf gepasseerd voor de afstand.

"Natuurlijk heeft Churandy de meeste ervaring met het lopen van estafettes, maar bij de selectie spelen meer factoren mee", aldus bondscoach Laurent Meuwly.

"Churandy is dit seizoen de nummer zeven van de Nederlandse sprinters qua tijd. Daarnaast kijken we ook naar zijn belastbaarheid en moeten we rekening houden met de toekomst van de estafetteploeg."

Nog wel kans op EK

Martina liet al eerder weten dat hij niet van start zou gaan op de individuele 100 meter om zich volledig te kunnen richten op de estafette. Dat plan kan nu dus de prullenbak in. Of Martina wel aan de start zal verschijnen op beide onderdelen tijdens het EK in augustus, is ook niet zeker. "De kaarten liggen nog wel open voor de EK", aldus Meuwly.