Vanavond op tv: Sentiment boeren • Strafeisen zaak Taghi • Cruciale NAVO-top

De boer en zijn boerenbestaan Vanmiddag stemt de Tweede Kamer over moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week. De boosheid en de radeloosheid bij boeren leiden tot acties in het hele land. Wat zit er achter al die boosheid? En wat is hun onbreekbare band met het boerenbestaan?

Strafeisen in Taghi-zaak Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Ridouan Taghi en vier medeverdachten in het Marengo-proces. Hij was degene die aan alle touwtjes trok en verantwoordelijk is voor een "ongekende reeks aan moorden", schetste de officier van justitie vandaag. Te gast is Janneke de Smet-Dierckx, plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie.