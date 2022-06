Rus al snel onderuit op Wimbledon tegen qualifier, Pattinama-Kerkhove toch in actie

Arantxa Rus is al in de eerste ronde van het toernooi van Wimbledon blijven steken. De Nederlandse (WTA-86) was met 1-6, 4-6 kansloos tegen de Amerikaanse Catherine Harrison.

De 28-jarige Harrison, nummer 262 op de wereldranglijst, stond nog nooit binnen de top-200 en kwam niet eerder in actie op een grandslamtoernooi. Dit keer wist ze echter zonder setverlies de kwalificatie door te komen.

Rus haalde in 2012 de derde ronde op Wimbledon, maar speelt niet haar beste tennis op gras. Harrison startte sterk en had in een mum van tijd de eerste set te pakken. De Amerikaanse maakte in de tweede set meer fouten, maar Rus kon daar niet genoeg van profiteren.

Lucky Loser

Met de uitschakeling van Rus zou er geen Nederlandse tennisspeelster meer actief zijn op het prestigieuze grastoernooi, ware het niet dat Lesley Pattinama-Kerkhove alsnog als 'lucky loser' is toegelaten tot het hoofdtoernooi.

In de kwalificaties sneuvelde de Nederlandse in de derde en beslissende ronde. Vanmiddag speelt ze al haar eerste partij: zij treft de Britse Sonay Kartal die op een wildcard deelneemt aan Wimbledon.

Een op papier gunstige loting voor de Nederlandse nummer 138 van de wereld: Kartal staat op plek 226 van de wereldranglijst. Maar wie de partij van Rus tegen Harrison gezien heeft, weet dat zulke feiten geen garantie geven op de winst.