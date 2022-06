'Lucky loser' Pattinama-Kerkhove door naar tweede ronde Wimbledon, Rus sneuvelt

Lesley Pattinama-Kerkhove is tot de tweede ronde van het grastoernooi van Wimbledon doorgedrongen door de Britse Sonay Kartal te verslaan: 6-4, 3-6, 6-1. De 30-jarige nummer 138 van de wereld, die in het kwalificatietoernooi was blijven steken, kreeg in de ochtenduren te horen dat ze vanwege een rugblessure van Danka Kovinic als 'lucky loser' alsnog mee mocht doen.

Een paar uur later stond ze tegenover Kartal (WTA-226). Pattinama heerste in de rally, maar wist vooral op haar eigen opslag niet altijd de foutenlast in toom te houden. In de eerste twee sets kwam ze al snel een break achter en in de tweede mondde dat ook uit in setverlies. In de derde set was ze echter superieur en pakte ze de winst.

Vorig jaar overleefde Pattinama-Kerkhove ook de eerste ronde van het prestigieuze grastoernooi in Londen, waarna een ronde verder de mondiale topper Garbiñe Muguruza te sterk was.

De overwinning is niet alleen een sportieve opsteker voor de Nederlandse. Door het bereiken van de tweede ronde is ze nu ook al verzekerd van 90.000 euro aan prijzengeld. Om haar inkomsten verder op te krikken zal ze voor een daverende verrassing moeten zorgen: haar tegenstander in de volgende ronde is Iga Swiatek, de Poolse nummer één van de wereld.