Makelaars starten met logboek dat biedproces transparant moet maken

Makelaars kunnen vanaf 1 juli gebruikmaken van een biedlogboek. Dat hebben de brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro onderling afgesproken. In dat logboek moet komen te staan wanneer er hoeveel is geboden op een woning, wat de eventuele voorbehouden waren, zoals een voorbehoud van financiering, en het gewenste moment van de sleuteloverdracht.

Het logboek moet het verkoopproces van huizen transparanter maken. Daar waren de laatste jaren veel klachten over, onder meer bij Vereniging Eigen Huis. In twee maanden tijd kreeg de vereniging 600 meldingen binnen van kopers en verkopers die zich benadeeld voelen bij het zoeken, aankopen of verkopen van een woning.

Achteraf en geen namen

Kandidaatkopers kunnen het logboek wel pas achteraf inzien, na het verstrijken van de bedenktermijn en eventuele ontbindende voorwaarden van het winnende bod. En vanwege de privacy staat er niet in wie geboden heeft. Vanaf 1 januari 2023 wordt het gebruik van een biedlogboek verplicht bij deze makelaarsverenigingen, waar het overgrote deel van alle makelaars bij is aangesloten.

De makelaars komen met dit logboek na een oproep van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ollongren eind vorig jaar. Die eiste toen de komst van zo'n logboek. "Zo verdwijnt de ruimte om niet integer te handelen en weet iedereen hoe het bieden verlopen is", zei ze erover. Als de branche niet snel genoeg zou zijn, zou er nieuwe regelgeving komen om een logboek verplicht te maken. Het nieuwe kabinet wil nog steeds een biedlogboek per wet gaan verplichten.