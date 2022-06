Overval op Tefaf in Maastricht, kunstbeurs wordt ontruimd

In Maastricht is een overval geweest op de kunstbeurs Tefaf. De beurs wordt ontruimd, meldt de politie. Zeker drie overvallers kwamen in evenementenhal MECC de beursvloer op, waar een van hen met een moker op een vitrine begon in te slaan.

Ooggetuigen zeggen dat een van de andere mannen een wapen bij zich had, waarmee hij mensen op afstand hield. In de vitrines zouden diamanten hebben gelegen van een juwelier uit Londen. Op een filmpje is te zien dat de overvallers iets in een zak stoppen en vervolgens weglopen.

Ze zijn gevlucht. De politie is naar hen op zoek en doet onderzoek op de kunstbeurs.