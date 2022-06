Overval op kunstbeurs Tefaf in Maastricht, twee mannen opgepakt

De politie wil dat nog niet bevestigen en op beelden van de overval lijkt het erop dat de overvallers wel degelijk iets meenemen. Op een filmpje is te zien dat na een aantal forse mokerslagen op de vitrine iets op de grond valt, dat de overvaller oppakt en in een tas stopt. Vervolgens lopen de vier overvallers snel weg.

De overval was volgens ooggetuigen in de hoek met oude meesters, maar daar was ook één handelaar met oude juwelen. De daders zouden het daarop gemunt hebben. Handelaren zeggen tegen de politie dat er niets is buitgemaakt.

In Maastricht is een overval gepleegd op de kunstbeurs Tefaf. Rond het middaguur sloegen vier overvallers toe in de evenementenhal MECC, waar de beurs wordt gehouden. Een van de overvallers begon met een moker op een vitrine in te slaan, terwijl anderen het publiek op afstand hielden. Volgens ooggetuigen gebruikten zeker twee van hen daarbij een vuurwapen.

Tefaf-bezoeker Jos Stassen maakte de overval mee. Hij had juist de dinsdagochtend uitgezocht om rustig naar alle kunst te kunnen kijken: "Normaal is het dan heel rustig op de Tefaf, sereen, maar ik hoorde nu ineens veel herrie en ik draai me om en zie ineens die mannen. Eén begon te slaan en de anderen hielden mensen op afstand, maakten iedereen bang. Ik zag ook een wapen. Het ging razendsnel en het duurde heel kort, maar ik sta nog wel een beetje te trillen."

Ook een aantal handelaren is erg geschrokken. "Sommigen krijgen psychologische bijstand", zegt handelaar Xavier Cortenraed. "Ik heb de overvallers zelf ook zien rennen. Ze zijn gevlucht via de bovenverdieping. Wij zijn even geëvacueerd en zaten met een man of 100 in een hok."

Stassen vindt het opvallend dat de overvallers blijkbaar ongemerkt binnen konden komen: "De stukgeslagen vitrine is ver van de ingang en er staat beveiliging, ook bij de verschillende nooduitgangen."

De Tefaf zelf zegt dat er snel en accuraat is gereageerd door de beveiligers en dat de politie binnen enkele minuten ter plaatse was. Juist omdat er strenge veiligheidsmaatregelen gelden, is de beurs tijdelijk ontruimd geweest, zegt de Tefaf. Inmiddels is die weer open. Vanwege het politieonderzoek naar de overvallers is wel de A2 bij Maastricht naar het zuiden afgesloten.