Roglic grijpt het geel in laatste Pyreneeënrit, Pogacar wint etappe

Samenvatting etappe 9: Pogacar sprint naar zege, Roglic pakt het geel

Primoz Roglic heeft in de laatste Pyreneeënetappe de macht gegrepen in de Tour de France. De 30-jarige Sloveen pareerde op de laatste berg van de dag, de Col de Marie Blanque, de aanvallen van zijn concurrenten voor de gele trui en nam op de dag voor de eerste rustdag de leiding in het algemeen klassement over van Adam Yates. In 2018 was finishplaats Laruns Roglic ook al goed gezind. Toen won hij er zijn tweede Touretappe, nadat hij onder anderen Tom Dumoulin, geletruidrager Geraint Thomas en Chris Froome in een ziedende afdaling had afgeschud.

Algemeen klassement na etappe 9 - NOS

Tadej Pogacar pakte de winst in de etappe van Pau naar Laruns. Marc Hirschi leek op indrukwekkende wijze naar de winst te soleren, maar de groep favorieten haalde de jonge Zwitser op ruim een kilometer voor de streep bij. Dumoulin was onder de indruk van Hirschi. "Hij was ontzettend sterk. Respect voor hem, echt ongelooflijk." Knecht Dumoulin Dumoulin liet zich in de negende etappe weer een aantal keer op kop van het peloton zien. Hij schikte zich daarmee, net als gisteren, in een rol als knecht voor Jumbo-Visma-kopman Roglic. Dumoulin moest in de laatste Pyreneeënklim de groep favorieten laten gaan.

De Avondetappe Dione de Graaff blikt in de Avondetappe terug op de negende etappe met baanwielrenster Kirsten Wild, Theo Bos en Aike Visbeek (ex-ploegleider van Sunweb). De uitzending begint om 22.10 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Fabio Aru kneep in de negende etappe definitief in de remmen. De 30-jarige Italiaan, in 2015 winnaar van de Vuelta en in 2017 vijfde in het algemeen klassement van de Tour, keek al snel na de start tegen een achterstand aan en stapte met nog tachtig kilometer te gaan van de fiets. Aru was bezig aan een teleurstellende Ronde van Frankrijk. Na de eerste acht ritten stond hij 29ste in het algemeen klassement op ruim achttien minuten van geletruidrager Yates.

Marc Hirschi op kop tijdens de negende Touretappe - Reuters