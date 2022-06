Philips minder bezorgd over gevaren slaapapneu-apparaten na eigen onderzoek

Philips liet onderzoek uitvoeren naar de veiligheidsrisico's en zegt nu dat de kans dat schuim loskomt klein is. In Europa zijn 1360 apparaten onderzocht. Bij geen enkel apparaat was er schuim losgekomen. In Amerika werden er meer dan 60.000 systemen gecontroleerd, waarbij bij honderden systemen mankementen werden gevonden.

Het bedrijf startte vorig jaar een terugroepactie. Bij 5,5 miljoen apparaten was er een risico dat schuim in het apparaat los zou raken en dat kon door gebruikers worden ingeademd. Al die apparaten worden aangepast.

"Het is heel erg belangrijk dat we nu eindelijk tegen onze patiënten kunnen zeggen dat we een bemoedigend resultaat kunnen laten zien", zegt Jan Kimpen, medisch directeur bij Philips. "Wij realiseren ons, en dat spijt ons, dat patiënten zo lang op dit nieuws hebben moeten wachten."

Over het risico van losgekomen schuimdeeltjes zegt Kimpen: "Wij hebben nog niet kunnen aantonen dat het schadelijk is voor patiënten. Ik hoop dat de patiënten die dit horen deels gerustgesteld worden. Niet volledig, want die volledige zekerheid kan ik niet geven, maar dit is een belangrijke stap."

Verschillende toezichthouders, waaronder de Amerikaanse FDA, nemen de komende maanden de resultaten van de onderzoeken onder de loep. De onderzoeksresultaten die Philips presenteerde, leidt bij beleggers niet tot grote opluchting. Het aandeel Philips daalde bij opening bijna 4 procent in waarde op de beurs.

Rechtszaken

Voor Philips zijn de resultaten van belang voor rechtszaken die wereldwijd door patiënten worden aangespannen. Sommigen zeggen dat het bedrijf te laat actie heeft ondernomen en ziek te zijn geworden door het gebruik van de slaapapneu-apparaten.

Mark de Hek is advocaat en staat ruim 500 patiënten bij. "Er zijn nog heel veel losse eindjes. Philips deed het voorkomen alsof onderzoeken nu zouden worden afgerond, maar er is nog veel aanvullend onderzoek nodig. Dat is een tegenvaller voor patiënten die twijfelen over het gebruik van het apparaat." Hij wil de losse onderzoeksresultaten van Philips krijgen, zodat hij eigen experts naar de resultaten kan laten kijken.

Eerder liet de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) weten dat de afhandeling van de terugroepactie "substantieel en structureel" tekortschiet.

De komende tijd laat Philips nog meer onderzoeken doen naar de mogelijke gevolgen van loskomende schuimdeeltjes. Ook wordt er bij nieuwere apparaten onderzocht of er deeltjes kunnen loskomen.