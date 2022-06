Handbalmannen toch naar WK in 2023: Oranje ontvangt wildcard

De Nederlandse handbalmannen kunnen zich alsnog gaan opmaken voor het WK, dat begin volgend jaar wordt gehouden in Polen en Zweden. Oranje miste plaatsing door in de play-offs onderuit te gaan tegen Portugal, maar de Internationale Handbal Federatie (IHF) heeft een van de twee beschikbare wildcards aan Nederland gegeven.

De IHF is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Meerdere landen hadden al laten weten oren te hebben naar een wildcard. De doorslag gaf de opmars die de Nederlandse mannen de laatste jaren maken. Zo deden de handballers in 2020 voor het eerst mee aan een EK en bij het Europese titeltoernooi van begin dit jaar voor het eerst de tweede ronde gehaald. Oranje eindigde uiteindelijk als tiende.

Het wordt de tweede keer dat Nederland van de partij is op een mondiaal eindtoernooi. In 1961 verloor de ploeg beide wedstrijden en kwam het in het veld van twaalf landen op de elfde plaats terecht.

De IHF heeft altijd één wildcard beschikbaar voor het WK, maar ditmaal zelfs twee omdat er uit Oceanië geen enkel land zich had geplaatst. De andere wildcard voor het 28ste wereldkampioenschap handbal voor de mannen ging naar Slovenië.