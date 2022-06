Rutte: agressie en intimidatie door boeren niet acceptabel

"Het is niet acceptabel in dit land om gevaarlijke situaties te laten ontstaan of bestuurders te intimideren en dan te zeggen: ja, dat moet nou eenmaal, want we zijn aan het demonstreren." Dat zei minister-president Rutte in een verklaring over de boerenprotesten. Hij benadrukte dat demonstreren een groot goed is, maar dat daarbij nooit de wet mag worden overtreden.

Rutte benadrukte dat de stikstofmaatregelen ingrijpend maar noodzakelijk zijn. Hij moedigde boeren aan om daartegen te demonstreren, als zij het ermee oneens zijn Maar "autobanden die in brand staan voor een stadhuis, intimidatie van bestuurders, het uitrijden van mest op snelwegen, wat zeer gevaarlijke situaties oplevert" gaat alle perken te buiten. "Dat verhoudt zich niet tot het demonstratierecht. Dat is ver, ver over de grenzen heen."