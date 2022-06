Sportvliegtuigje stort neer in Zwarte Meer, twee doden

Een sportvliegtuigje is vanochtend neergestort in het Zwarte Meer tussen de Noordoostpolder en Overijssel. De twee inzittenden van het toestel kwamen daarbij om het leven, meldt de brandweer.

Het gaat om een toestel van de vliegschool Zelf Vliegen in Lelystad. Toekomstige piloten van luchtvaartmaatschappij Transavia volgen hier hun opleiding. De vliegmaatschappij zegt nog niet te weten wie er in het toestel zaten en wat er exact gebeurd is. Het toestel wordt ook gebruikt voor particuliere lessen.

Van de radar verdwenen

Het vliegtuig steeg vanochtend op vanaf Lelystad Airport en vloog richting Hasselt (Overijssel). Vanaf daar werd de koers verzet naar de Noordoostpolder. Vlak na Genemuiden ging het mis. Op radarbeelden is te zien dat het vliegtuigje eerst een bocht naar rechts maakte en daarna een abrupte beweging naar links. Boven het Zwarte Meer verdween het toestel van de radar.