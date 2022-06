Sportvliegtuigje met twee inzittenden neergestort in Zwarte Meer

Een sportvliegtuigje is vanochtend neergestort in het Zwarte Meer tussen de Noordoostpolder en Overijssel. Wat er misging, is nog onduidelijk.

Volgens de kustwacht zaten er twee mensen in het vliegtuigje. Duikteams uit Flevoland en Overijssel zijn opgeroepen voor de zoektocht naar de inzittenden.

Ook een traumahelikopter, een helikopter van de kustwacht en een kustwachtvliegtuig zijn gealarmeerd.

Staartstuk gevonden

Berger Klaas Post uit Urk is vlak bij de plek waar het vliegtuigje zou zijn neergestort. Hij zegt tegen Omroep Flevoland dat het staartstuk van het vliegtuigje al is gevonden. Volgens Post is het water maar een meter diep op de plek van de crash.

Een boer uit Genemuiden vermoedt dat het vliegtuigje motorproblemen had. Albert Post vertelt aan Omroep Flevoland dat hij enkele harde knallen hoorde en het vliegtuigje recht naar beneden zag storten. Toen het neerkwam zag hij een dikke rookpluim, die daarna snel doofde.