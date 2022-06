Rus Ojf scheldt 155 miljoen euro schuld kwijt, overname Vitesse stap dichterbij

Grootaandeelhouder Valeri Ojf is bereid om zijn aandelen in voetbalclub Vitesse over te dragen aan de Stichting Betaald Voetbal "Vitesse-Arnhem". Daarbij scheldt hij ook de schuld kwijt van 155 miljoen euro die bij Performance Management Holding BV zat, de firma die gebruikt werd voor betaling bij de Arnhemmers.

Daarmee komt een overname van de club een stuk dichterbij. Wie de nieuwe eigenaar wordt van de Arnhemmers, is nog niet bekend.

Ojf besloot Vitesse van de hand te doen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De club staat inmiddels al maanden te koop, maar een nieuwe eigenaar was er nog altijd niet. Het besluit moet nog wel worden geformaliseerd en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de licentiecommissie van de KNVB.

Nieuwe eigenaar

Met de overname van de aandelen door de stichting wordt een flinke stap gezet richting een nieuwe eigenaar, die ook al gevonden is. "Ondertussen is er reeds een intentieovereenkomst getekend met een nog nader bekend te maken overnamepartij", valt op de clubwebsite te lezen.

"Het is de bedoeling dat deze overeenkomst in de komende periode zal worden omgezet in een definitief koopcontract, zodat de beoogde overname, na goedkeuring door onder meer de licentiecommissie van de KNVB, kan worden afgerond."