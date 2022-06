Boeren steken hooibalen langs snelwegen in brand

Boeren hebben langs meerdere snelwegen hooibalen in brand gestoken, meldt de brandweer. Vooral op de A12 en de A7 leidt dat tot overlast.

Boerenorganisaties hebben voor vandaag nieuwe acties aangekondigd. Gisteren leidden de boerenprotesten voor de tweede keer in een week tot chaotische taferelen op de weg.

Op A12 staan tussen Woerden en Gouda in beide richtingen kilometerslange files. Door de brandende hooibalen, ter hoogte van kilometerpaal 37.4, is het zicht op de weg verminderd, waarschuwt de brandweer. Die is ter plaatse en is bezig het vuur te blussen.

Voertuig met pech

Op de A12 bij Bodegraven werden twee rijstroken afgesloten. De brandende hooibalen liggen daar in de middenberm. Op dezelfde snelweg bij Nieuwerbrug hebben bestuurders ook te maken met een afgesloten rijstrook vanwege een voertuig met pech. "Daar was de file al fors vanwege brandende hooibalen en dit helpt niet mee", meldt Rijkswaterstaat.

Ook op de A7 neemt de vertraging toe. Bij Wijdewormer woedt een brand langs de weg. Verkeer richting Hoorn komt in de file bij knooppunt Zaandam. In de andere rijrichting begint de file bij Avenhorn.

Ook langs andere wegen liggen brandende hooibalen, onder meer langs de A2 bij Beesd en de A15 bij Andelst. Ook bij de A31 tussen Harlingen en Leeuwarden is volgens Rijkswaterstaat een bermbrandje gemeld.