'NAVO is in één jaar tien jaar ouder geworden, maar we doen er weer toe'

Voor het begin van de NAVO-top in Madrid, later vandaag, is admiraal Rob Bauer positief over de positie van het militaire bondgenootschap. Bauer is erbij als 'voorzitter van het Militair Comité van de NAVO'. In die functie is de Nederlander de belangrijkste militair adviseur van secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Door de oorlog in Oekraïne is de organisatie - door de Franse president Macron in 2019 nog hersendood genoemd - weer centraal komen te staan in het garanderen van de veiligheid van de dertig lidstaten. Na de top in Madrid kunnen dat er zelfs 32 worden: een van de thema's is de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. De bijeenkomst wordt door militair experts en politici omschreven als cruciaal.

Zweden en Finland vroegen in mei het NAVO-lidmaatschap aan, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Toetreding van Finland betekent 1300 kilometer grens direct met Rusland erbij om te verdedigen.

"Finland en Zweden hebben een sterke en grote krijgsmacht. Met een sterke democratische rechtstaat in beide landen", zegt Bauer. "Ze brengen iets mee wat we echt goed kunnen gebruiken. Rusland krijgt ook die lange grens erbij om te verdedigen, maar geen extra troepen."