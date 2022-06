Wekdienst 28/6: Eis verwacht in Marengo-proces • Mogelijk meer boerenacties

Eerst het weer: Vandaag is het zonnig en droog met in de middag kleine stapelwolken. Er staat weinig wind en het wordt 22 tot 25 graden.

Goedemorgen! Boeren hebben voor vandaag opnieuw acties aangekondigd; waar en hoe ze actie willen voeren, is onduidelijk. En in het Marengo-proces komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.

Wat kun je vandaag verwachten?

In het grote Marengo-proces tegen onder anderen Ridouan Taghi maakt het Openbaar Ministerie de strafeisen bekend. In het megaproces staan achttien verdachten terecht voor vijf moorden en meerdere pogingen tot moord.

Vanavond begint de NAVO-top in Madrid. Bovenaan de agenda van de top, die als cruciaal wordt gezien, staan de oorlog in Oekraïne en de toetredingsverzoeken van Zweden en Finland.

Boeren hebben voor vandaag opnieuw acties aangekondigd. Gisteren zorgden wegblokkades voor overlast; ook waren er acties bij gemeentehuizen en bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De Tweede Kamer stemt vanmiddag over de tientallen moties die vorige week bij het debat over de stikstofplannen van Van der Wal zijn ingediend.

En het is dag 2 van de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning. Gisteren was het woord aan gedupeerden van aardbevingen door de gaswinning, vandaag komen deskundigen aan het woord. Je kunt alles volgen op NPO Politiek en Nieuws.

Wat heb je gemist?

In een verlaten vrachtwagen in de Amerikaanse stad San Antonio zijn 46 dode migranten gevonden. Zestien mensen werden levend aangetroffen, onder wie vier kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De lokale brandweercommandant zegt dat de gewonden kampten met oververhitting en hitteberoerte. Ten tijde van de vondst was het bijna 40 graden in San Antonio. Er was geen spoor van water in de vrachtwagen, zei de brandweerfunctionaris. Daarnaast leek de koeling van de truck niet te werken.

Ander nieuws uit de nacht:

Trein met ruim 200 passagiers ontspoord in VS, zeker drie doden: de trein botste vol op een kiepwagen bij een onbewaakte overgang in Missouri.

Gezondheidsraad adviseert landelijke aanpak tegen eetstoornissen: Volgens de raad is er op dit moment weinig kennis in de samenleving over bijvoorbeeld het vroeg herkennen van eetstoornissen.

'Russisch oppositielid opgepakt in Moskou': Oppositiepoliticus Ilja Jasjin is opgepakt, melden onder anderen een journalist en een prominente advocaat van Kremlin-critici.

En dan nog even dit:

Twee tijdritten, een start op vrijdag in Kopenhagen, de Alpe d'Huez, de Galibier en de finish traditiegetrouw in Parijs. Dit is de 109de editie van de Tour de France. Die begint vrijdag al, in dit artikel lees je wat de renners te wachten staat: